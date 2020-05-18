نجل ترامب يُثير الجدل: (كورونا) صناعة الحزب الديمقراطي وسينتهي بعد الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجله إيريك

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رام الله - دنيا الوطن

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تحدث فيه نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقلل من خلاله من خطورة وباء فيروس (كورونا).



وقال إيريك ترامب، وفق ما نقلت عنه (الجزيرة. نت): إن "خدعة فيروس (كورونا) ستنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية، متهماً الحزب الديمقراطي، بتصنيع فيروس (كورونا)، بهدف إجبار والده على تعليق المسيرات المؤيدة له في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف إيريك، أن خدعة فيروس (كورونا) ستنتهي وتختفي بطريقة سحرية، بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.