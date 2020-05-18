أردوغان: حظر عيد الفطر سيتبعه فتح المساجد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه سيتم فرض حظر تجول في جميع المحافظات التركية، اعتباراً من السبت ولمدة 4 أيام خلال عيد الفطر.



وأضاف أردوغان، وفق ما نقلت عنه وكالة (الأناضول): "سيتم فرض حظر تجول في كافة ولايتنا الـ 81 اعتباراً من يوم الوقفة (السبت) وحتى آخر آيام العيد (الثلاثاء)".



ولفت إلى إعفاء المسنين (65 عاماً) وما فوق من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).



وأعلن أردوغان تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوماً.



كما أعلن الرئيس أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجدداً، اعتباراً من 29 أيار/ مايو.