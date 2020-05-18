بوتين للمسلمين: احتفلوا بالمنازل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسلمي بلاده، بالاحتفال بعيد الفطر في المنازل، إصغاء لدعوات مماثلة من المراجع الدينية الإسلامية في روسيا، جراء انتشار فيروس (كورونا).



وخلال اجتماع عقده بوتين عبر تقنية الفيديو مع قيادات دينية إسلامية، وممثلي المجتمع في جمهورية داغستان، شدد على أن داغستان، ستحصل على المساعدات الطبية لمكافحة الفيروس، بحسب ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم).



وكان المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) أعلن عن أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) وصل إلى 290678 حالة من بينها 3460 في جمهورية داغستان.



ووفق بيانات السلطات الصحية الروسية، فإن داغستان، سجلت حتى اليوم 3460 إصابة بفيروس (كورونا)، منها 89 خلال اليوم الماضي، إضافة إلى ما مجموعه 29 وفاة و1807 حالات شفاء.