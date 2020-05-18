محافظ الخليل: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في بلدة بيت أولا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ الخليل، جبرين البكري، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 567 إصابة بفيروس (كورونا).



وعصر اليوم، أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت أولا بمحافظة الخليل.



كما أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، أن 150 عينة، أخذت من مخالطي المصابين في بيت أولا لا تزال قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.