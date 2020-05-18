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سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة السوري، نزار يازجي: إن العقوبات المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة، وحلفائها، تعيق قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة جائحة وباء (كورونا).

ووفق ما نقلت وكالة (ناسا) فقد أوضح يازجي، في كلمة ألقاها أثناء أعمال الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، أن العاملين في القطاع الصحي في بلاده، يستجيبون للجائحة بشجاعة وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها "الحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، والمترافقة مع الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب".

وأضاف: في الوقت الذي تواجه فيه بلدان لديها أنظمة صحية واقتصادية قوية، صعوبة باحتواء الوباء وإنقاذ الأرواح، تواصل الولايات المتحدة ودول أوروبية، فرض الإجراءات القسرية على سوريا، وحصارها اللاإنساني، الذي يعيق قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للجائحة، وتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج".

كما جدد الوزير السوري، مطالبته برفع هذه الإجراءات عن بلاده كي تتمكن من حماية أمنها الصحي وحياة وسلامة مواطنيها في مختلف الظروف.

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