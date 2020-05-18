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السيسي يُطالب الحكومة المصرية بزيادة التجارب السريرية للبحث عن علاج (كورونا)

السيسي يُطالب الحكومة المصرية بزيادة التجارب السريرية للبحث عن علاج (كورونا)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، بتقديم المزيد من الدعم للتجارب السريرية، فيما يتعلق بفيروس (كورونا)، في سياق البحوث التي أجرتها الجامعات المصرية؛ للبحث عن العلاج.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد أوضح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي طالب بتقديم المزيد من الدعم للتجارب السريرية، فيما يتعلق بفيروس (كورونا)، خاصة في ظل التميز الإقليمي والدولي لهذه الأبحاث التي أجرتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الإطار، مع التركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للدول المتشابهة في الظروف البيئية والمجتمعية والصحية مع مصر.

وطالب الرئيس المصري، بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علمياً من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة، يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.

ودعا السيسي، للتركيز على زيادة التخصصات العلمية من الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسب، التي تمثل الأساس للعلوم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين في ضوء الدور المهم والحيوي للقطاع الطبي في خدمة مصر.

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