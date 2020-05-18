"الداخلية" بغزة: بدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن





وسيتم نقل الواصلين جميعاً لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً، وفق البروتوكول المشترك مع وزارة الصحة؛ ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة (كورونا).















رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الاثنين، ببدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.وكانت الأجهزة المختصة، قالت عصر اليوم: إنها أتمت ترتيباتها لتسهيل وصول العالقين القادمين من الأردن.