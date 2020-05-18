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شؤون فلسطينية

نقابة الصيادين بالقطاع تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

نقابة الصيادين بالقطاع تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الصيادين، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين، الذين يتجاوزون الحدود.

وقالت النقابة في التنويه، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إلى الصيادين والبحارة فى محافظات قطاع غزة، تم إبلاغنا من قبل الشرطة البحرية، بأنها ستقوم ابتداءً من اليوم، بحجز كل صياد يثبت عليه أنه قام بتجاوز الحدود الشمالية الغربية أو الحدود الجنوبية الغربية، وإرساله إلى الحجر الصحي لمدة 21 يوماً".

وأضافت النقابة: أن ذلك يأتي للحفاظ على صحه المواطنين ومحاصرة فيروس (كورونا).

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