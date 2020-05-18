طالع: قرارات "مهمة" لمجلس الوزراء برئاسة اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة محمد اشتية اليوم الاثنين، عدة قرارات "مهمة".



ومن بين القرارات، تشكيل لجنة خاصة لعطاء مكب نفايات "زهرة الفنجان" لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة، والموافقة على اعتماد تمويلات لعدد من الشركات غير الربحية.



كما وافق مجلس الوزراء، على الإحالة القطعية لعطاء تزويد أدوية لوزارة الصحة، والخدمات الطبية العسكرية، بالإضافة إلى إحالة عدد من الأنظمة للدراسة.



وكان مجلس الوزراء، صادق على عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام لمدة أربعة أيام، والتي تبدأ من يوم صباح يوم السبت 23 أيار/مايو وتنتهي مساء الثلاثاء 26 أيار/ مايو 2020.