احتراق 104 أشجار زيتون في سبعة حرائق متفرقة بجنين





وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز اليامون وقباطية وجنين، على إخماد هذه الحرائق والحد من اتساع رقعتها.





رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني مساء اليوم الاثنين، سبعة حرائق بأماكن متفرقة في محافظة جنين، طالت 104 اشجار زيتون.وذكر الدفاع المدني في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أشد هذه الحرائق وأكبرها تركزت في السيلة الحارثية، وبالقرب من المدرسة الأمريكية، وفي العرقة غرب جنين.