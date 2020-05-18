احتراق 104 أشجار زيتون في سبعة حرائق متفرقة بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني مساء اليوم الاثنين، سبعة حرائق بأماكن متفرقة في محافظة جنين، طالت 104 اشجار زيتون.
وذكر الدفاع المدني في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أشد هذه الحرائق وأكبرها تركزت في السيلة الحارثية، وبالقرب من المدرسة الأمريكية، وفي العرقة غرب جنين.
أخمدت طواقم الدفاع المدني مساء اليوم الاثنين، سبعة حرائق بأماكن متفرقة في محافظة جنين، طالت 104 اشجار زيتون.
وذكر الدفاع المدني في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أشد هذه الحرائق وأكبرها تركزت في السيلة الحارثية، وبالقرب من المدرسة الأمريكية، وفي العرقة غرب جنين.
وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز اليامون وقباطية وجنين، على إخماد هذه الحرائق والحد من اتساع رقعتها.
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