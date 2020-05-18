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شؤون فلسطينية

الهباش يُصدر قراراً بعودة عمل المحاكم الشرعية بشكل كامل اعتباراً من الغد

الهباش يُصدر قراراً بعودة عمل المحاكم الشرعية بشكل كامل اعتباراً من الغد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر د. محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، قراراً إدارياً بعودة العمل بشكل كامل في المحاكم الشرعية الواقعة في المحافظات غير المصابة بوباء (كورونا).

يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة.

وجاء في القرار الإداري الصادر عن قاضي القضاة، ضرورة التزام كافة موظفي المحاكم الشرعية في المحافظات غير المصابة، بالدوام الرسمي، وذلك ضمن الإجراءات الصحية وشروط السلامة العامة، التي تضمن سلامة الموظف والمواطن.

والمحاكم هي: محكمة استئناف نابلس الشرعية، محكمة نابلس الشرعية، محكمة نابلس الجنوبية الشرعية (حوارة)، محكمة سلفيت الشرعية، محكمة سلفيت الغربية الشرعية (بديا)، محكمة قلقيلية الشرعية، محكمة طولكرم الشرعية، محكمة طولكرم الشمالية الشرعية (عتيل)، محكمة جنين الشرعية، محكمة جنين الجنوبية الشرعية (قباطية)، محكمة طوباس الشرعية، ومحكمة بيت لحم الشرعية.

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