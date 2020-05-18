مجلس الوزراء الفلسطيني يُعلن موعد عطلة عيد الفطر السعيد
رام الله - دنيا الوطن
حدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أيام عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وقال المجلس، في بيان صدر عقب انتهاء جلسته برام الله: إن الاجازة ستكون لمدة أربعة أيام، وتبدأ من يوم صباح يوم السبت 23 آيار/ مايو، وتنتهي مساء الثلاثاء 25 آيار/ مايو 2020.
حدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أيام عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وقال المجلس، في بيان صدر عقب انتهاء جلسته برام الله: إن الاجازة ستكون لمدة أربعة أيام، وتبدأ من يوم صباح يوم السبت 23 آيار/ مايو، وتنتهي مساء الثلاثاء 25 آيار/ مايو 2020.
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