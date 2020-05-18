مجلس الوزراء الفلسطيني يُعلن موعد عطلة عيد الفطر السعيد

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رام الله - دنيا الوطن

حدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أيام عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام.



وقال المجلس، في بيان صدر عقب انتهاء جلسته برام الله: إن الاجازة ستكون لمدة أربعة أيام، وتبدأ من يوم صباح يوم السبت 23 آيار/ مايو، وتنتهي مساء الثلاثاء 25 آيار/ مايو 2020.