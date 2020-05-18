وزارة الاقتصاد الوطني تحيل تسعة مخالفين للنيابة العامة
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، تسعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظات رام الله والبيرة وطولكرم وسلفيت.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، تسعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظات رام الله والبيرة وطولكرم وسلفيت.
جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 28 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 337 محلا تجاريا تم خلالها ضبط وإتلاف مايقارب نصف طن مواد غذائية وكيماوية تالفة.
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