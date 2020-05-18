المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة المغربية اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع إضافية على خلفية تفشي فيروس (كورونا).



وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان: "إن الحكومة قررت تمديد الحجر الصحي ثلاثة أسابيع أخرى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح أمن مجلس الحكومة أنه سيصادق يوم الثلاثاء على المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ الصحية، علما أن المغرب يفرض حجرا صحيا منذ 20 آذار/ مارس.