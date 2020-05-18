دولي

غانتس يبدأ بتغيير قادة وزارة الجيش الإسرائيلي

غانتس يبدأ بتغيير قادة وزارة الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تعيين قائد القوات الجوية السابق بالجيش الجنرال أمير إيشيل مديراً عامًا لوزارة الجيش.
 
وأفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن إيشل سيتولى منصبه في الأيام المقبلة وسيحل محل المدير العام المنتهية ولايته أودي آدم، حيث سيبدأ بتغيير بعض قادة الوزارة.

وتم تعيين أودي آدم في منصبه في آيار/ مايو 2016، من قبل وزير الجيش آنذاك موشيه يعلون، إذ خدم تحت ثلاثة وزراء جيش آخرين، هم: أفيغدور ليبرمان، بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت.

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