16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال جابر، وفق موقع (خبرني): إن الحالات توزعت كالتالي: 7 لمخالطي سائق شاحنة الخناصري في المفرق، و3 لأردنيين عائدين من ماليزيا، وحالتان من إربد يتم تقصي أسباب الاصابة.
كما أعلن عن تسجيل 5 حالات شفاء توزعت كالتالي: حالتان في مستشفى الملك المؤسس، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لا تزال قيد العلاج تبلغ 140 حالة.
أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال جابر، وفق موقع (خبرني): إن الحالات توزعت كالتالي: 7 لمخالطي سائق شاحنة الخناصري في المفرق، و3 لأردنيين عائدين من ماليزيا، وحالتان من إربد يتم تقصي أسباب الاصابة.
كما أعلن عن تسجيل 5 حالات شفاء توزعت كالتالي: حالتان في مستشفى الملك المؤسس، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لا تزال قيد العلاج تبلغ 140 حالة.
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