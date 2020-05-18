وزير الدفاع الإيراني: ردنا سيكون حاسماً ضد أي اعتداء يستهدف أمننا القومي

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رام الله - دنيا الوطن

شدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الاثنين، على أن رد طهران ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي، سيكون حاسما.



وأكد حاتمي خلال تقديم إفادة في لجنة الأمن القومي في البرلمان قائلا: "في الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمننا القومي سيكون الرد على أي معتد سريعا و حازما ومؤلما"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ودعت إيران إلى محاسبة الولايات المتحدة بشأن تعزيزها العقوبات على طهران ودول أخرى.