حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الإثنين، أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يتلاعب بمشاعر عائلات الجنود المأسورين لدى حركة حماس.وقال قاسم، في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): إن "حديث وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمام عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام بأنه ملتزم باعادتهم، هو تلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى".وكان غانتس، قال في وقت سابق اليوم، لعائلات الجنود الأسرى بغزة: إنه ملتزم بإعادة الجنود الأسرى االمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى إسرائيل.