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الصحة السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات (كورونا)

الصحة السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثاني يوم تشهد فيه المملكة انخفاضا في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية.

ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت المملكة ثماني حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 320 وفاة.

وتماثل 3026 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 28748 شخصا.

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