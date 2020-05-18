دولي

الصين تبرئ نفسها من تهمة كورونا وتتعهد للعالم بملياري دولار

الصين تبرئ نفسها من تهمة كورونا وتتعهد للعالم بملياري دولار
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إلى مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية عندما تتم السيطرة على الفيروس، كما دافع عن تعامل بلاده مع تفشي الوباء.

وتعهد جين بينغ في رسالة عبر الفيديو لاجتماع على الإنترنت لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة، بمبلغ ملياري دولار على عامين لدعم الاستجابة لـ"كوفيد 19"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

من المتوقع خلال الاجتماعات التي تستمر يومين، أن يدعو وزراء الصحة من مختلف أرجاء العالم إلى تقييم مستقل لأداء منظمة الصحة الذي قوبل بانتقادات قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد تهيمن على الاجتماع توترات بين الصين والولايات المتحدة، التي انتقدت بشدة استجابة الصين في المراحل المبكرة من تفشي الجائحة.

وقال شي الذي وصف الجائحة بأنها "أخطر حالة طوارئ صحية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، إن بكين تعاملت على طول الخط "بانفتاح وشفافية ومسؤولية"، مضيفا أنها نجحت في التغلب على الفيروس.

ومن المتوقع أن تبحث جمعية الصحة العالمية قرارا يعرضه الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى إجراء تقييم مستقل لأداء المنظمة تحت إشراف مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وأظهرت مسودة للقرار اطلعت عليها "رويترز"، تأييد 116 دولة من 194دولة عضوا بالمنظمة للقرار.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمة الصحة العالمية "لا غنى عنها"، وإنها تحتاج لموارد أكبر لتقديم الدعم للدول النامية.

وتعهدت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا بأن تدعم بلادها تيدروس وتتعاون معه، إذ أن المنظمة هي الجهة التي تنسق الاستجابة العالمية لجائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص على مستوى العالم.

وتعتقد المنظمة وأغلب الخبراء، أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الشهر: "هناك الكثير من الأدلة" على أن الفيروس جاء من معمل في ووهان، وهو ما تنفيه بكين.

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