الصحة بغزة: تم فحص 107 عينات ولم تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنه تم فحص 107 عينات خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)وقالت الصحة، في بيان مقتضب: إنه "بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية أزمة كورونا للحالات المشتبهة 7492 عينة، منها 7472 عينة سلبية و20 عينة إيجابية.