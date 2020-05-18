شؤون فلسطينية

استطلاع: 52% من المواطنين التزموا بقرار الحكومة الفلسطينية بالبقاء في المنزل

استطلاع: 52% من المواطنين التزموا بقرار الحكومة الفلسطينية بالبقاء في المنزل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز (العالم العربي للبحوث والتنمية) "أوراد"، أن 52% من المواطنين التزموا بقرار الحكومة بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا.

وأفاد الاستطلاع الذي نشر نتائجه، اليوم الاثنين، أن التزام المواطنين بالضفة الغربية بقرار الجكومة الالتزام بالبيوت كان اكثر من المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح المركز أنه تم إجراء هذا الاستطلاع من خلال منصة إلكترونية (Online Survey)، وشارك في الإجابة عليه 650 فلسطينياً من الذين يعتبرون ناشطين اجتماعياً واقتصادياً، 74% منهم في الضفة الغربية، و26% في قطاع غزة. وكانت مشاركة النساء في هذا الاستطلاع (52%) أكبر من مشاركة الرجال (48%).وكانت الغالبية العظمى من المشاركين (89%) من حملة الدرجات الجامعية، و30% منهم يحملون درجة الماجستير أو أعلى، أما في ما يتعلق بتوزيع الفئات العمرية، فكانت أعمار 27% منهم بين 18 و 30 سنة، وأعمار 56% منهم بين 31 و 50 سنة، وأعمار 17% منهم أكثر من 50 سنة، وفق ما نقلت وكالة (وفا).

وقال: تم طرح الاستبانة على عينة واسعة من الفاعلين الاجتماعيين من خلال مجموعات ومنصات التواصل الاجتماعي مع ضمان أكبر تمثيل ممكن لكافة المناطق الجغرافية ومختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وأتيح المجال للإجابة على الاستبانة لمدة خمسة أيام (خلال الفترة 13 - 17 نيسان 2020).

وصرح 27% من الفلسطينيين المشاركين(في الاستطلاع) بأنهم فقدوا وظائفهم كلياً أو جزئياً بسبب جائحة فايروس كورونا.، وفئة الشباب هي الأكثر تضرراً، إذ أفاد 36% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة بأنهم فقدوا وظائفهم، وتتوقع نسبة أخرى (35.6%) من المشاركين أن تفقد وظائفها في الفترة المقبلة بسبب الجائحة.

وأشار 71% من المشاركين إلى أنهم قد فقدوا دخل الأسرة (كلياً أو جزئياً) بسبب الأزمة؛ ومن ضمنهم 84% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، وبين 78% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يشعرون بمستويات كبيرة أو متوسطة من الضغط النفسي.

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