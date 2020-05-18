شؤون فلسطينية

وزير العمل يكشف آخر تطورات برنامج "المال مقابل العمل" المنفذ بغزة وصندوق "وقفة عز"

وزير العمل يكشف آخر تطورات برنامج "المال مقابل العمل" المنفذ بغزة وصندوق "وقفة عز"
نصري أبو جيش
خاص دنيا الوطن
كشف وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية بشأن عدد من العقود المتوقفة في برنامج "المال مقابل العمل"، والتي توقفت بسبب جائحة فيروس (كورونا). 

وقال أبو جيش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية زاهي خوري وهي الجهة المنفذة لمشروع المال مقابل العمل في قطاع غزة مشكلة 2450 مستفيد ممن يعملون بالقطاع التعليمي وجمدت عقودهم بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه تم التوصل لحل للقضية.

وأضاف أبو جيش: "ينص الاتفاق على أن يتم دفع 50% من الراتب لكافة المستفيدين الذين توقفت عقودهم بواقع 200 دولار، والباقي سيتم دفعها فور عودتهم للعمل"، لافتاً إلى أنه يمكن للمستفيدين استلام رواتبهم عبر حساباتهم البنكية غداً".

وفي سياق منفصل، قال أبو جيش، إنه تم توزيع الأسماء المستفيدة من مساعدات العمال المتضررين من جائحة كورونا من صندوق وقفة عز بالتنسيق مع نقابات العمال، كما تم تحويل الأموال للبنوك وسيتم ارسال الرسائل للمستفيدين وتسليم المبالغ غداً.

وتابع: "كل من تصله رسالة يمكنه التوجه للبنك الإسلامي الفلسطيني او بنك فلسطين بحسب ما هو محدد بالرسالة".

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