شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة
رام الله - دنيا الوطن
حصلت جامعة النجاح الوطنية، على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة برامج بكالوريوس جديدة وهي: برنامج بكالوريوس في الإعلام الاقتصادي (رئيسي اقتصاد / فرعي اتصال وإعلام رقمي)، (رئيسي اقتصاد / فرعي علاقات عامة)، وبرنامج بكالوريوس التروية القلبية، ويعتبر البرنامج الجديد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والوطن العربي وضمن برامج الطب وعلوم الصحة.

تهدف برامج الإعلام الاقتصادي إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الاقتصادية اليومية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي للطلبة؛ من أجل تخريج كوادر مؤهلة تمزج بين المهارات الصحفية والمعرفة الاقتصادية المتخصصة.

حيث سيكتسب الطلبة الملتحقون ببرامج الاعلام الاقتصادي مهارات القدرة على قراءة وتحليل الرقم الاقتصادي بلغة إعلامية، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر المعلومات الاقتصادية من مصادرها الرسمية، وفهم أبعاد السياسات الاقتصادية التي تطرحها المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية كوزارة المالية وسلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني وغيرها من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، وتنمية المعرفة والمهارة لدى الطلبة في إدارة وتنظيم الحدث والفعاليات الاقتصادية للمؤسسات بما ينسجم مع الخطط والأهداف المالية المرسومة، بالإضافة إلى كتابة التقارير والمقالات والتحقيقات الاقتصادية بطريقة علمية متميزة، كما وتجدر الإشارة إلى أن مدة الدراسة في كل برنامج منهما أربع سنوات بواقع 126 ساعة دراسية.

هذا ويهدف برنامج التروية القلبية الجديد بشكل أساسي إلى التحضير الأكاديمي والسريري لطالب نضح القلب والأوعية الدموية لممارسة المهنة، وسيركّز في مساقاته على تطوير قاعدة معرفية قوية في علم التشريح القلبي وعلم وظائف الأعضاء والفسيولوجيا المرضية، بالإضافة إلى علم الأدوية وتطور القلب وعلوم التروية.

وسيكتسب الطلبة الملتحقون ببرنامج التريوة المهارات والقدرة على تقنية الأرواء القلبي وكل ما يتعلق بإعداد وتشغيل وصيانة جهاز القلب –رئة وأجهزة مساعدة البطين وغيرها من الأدوات والمعدات المستخدمة، كما وتجدر الإشارة إلى أن مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات بواقع 136 ساعة دراسية، كما وسيُطرح البرنامج الجديد في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021.

أخبار ذات صلة

حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

وزيرة الصحة: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت أولا

وزيرة الصحة: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت أولا

الصحة بغزة: تم فحص 107 عينات ولم تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تم فحص 107 عينات ولم تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

استطلاع: 52% من المواطنين التزموا بقرار الحكومة الفلسطينية بالبقاء في المنزل

استطلاع: 52% من المواطنين التزموا بقرار الحكومة الفلسطينية بالبقاء في المنزل

وزير العمل يكشف آخر تطورات برنامج &#34;المال مقابل العمل&#34; المنفذ بغزة وصندوق &#34;وقفة عز&#34;

وزير العمل يكشف آخر تطورات برنامج "المال مقابل العمل" المنفذ بغزة وصندوق "وقفة عز"

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى &#34;قاسم أبو بكر&#34; للمرة السادسة

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى "قاسم أبو بكر" للمرة السادسة

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن موعد عودة تدريبات الأندية

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن موعد عودة تدريبات الأندية

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى &#34;قاسم أبو بكر&#34; للمرة السادسة

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى "قاسم أبو بكر" للمرة السادسة

صور: تدريبات إجلاء جنود إسرائيليين مصابين عند حدود غزة بواسطة مروحيات

صور: تدريبات إجلاء جنود إسرائيليين مصابين عند حدود غزة بواسطة مروحيات

وسط تحذيرات فلسطينية.. مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

وسط تحذيرات فلسطينية.. مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

الخارجية الفلسطينية: سجلنا اليوم حالتا وفاة و47 اصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: سجلنا اليوم حالتا وفاة و47 اصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا

(مركزية فتح) تبحث التطورات السياسية وتدعو للتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

(مركزية فتح) تبحث التطورات السياسية وتدعو للتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الاوروبي: لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة

الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الاوروبي: لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة

منوعات

شاهد: مشهد &#34;الزار&#34; الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل &#34;محمد علي رود&#34;

شاهد: مشهد "الزار" الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل "محمد علي رود"

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية &#34;الهلفوت&#34;

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية "الهلفوت"

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب &#34;رامز&#34;.. وتُقسم: لم أكن أعلم

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب "رامز".. وتُقسم: لم أكن أعلم

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

عربي

المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الصحة السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات (كورونا)

الصحة السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات (كورونا)

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتستر على أبعاد تفشي (كورونا) وتطلب المساعدات لمواجهته

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتستر على أبعاد تفشي (كورونا) وتطلب المساعدات لمواجهته