جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

حصلت جامعة النجاح الوطنية، على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة برامج بكالوريوس جديدة وهي: برنامج بكالوريوس في الإعلام الاقتصادي (رئيسي اقتصاد / فرعي اتصال وإعلام رقمي)، (رئيسي اقتصاد / فرعي علاقات عامة)، وبرنامج بكالوريوس التروية القلبية، ويعتبر البرنامج الجديد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والوطن العربي وضمن برامج الطب وعلوم الصحة.



تهدف برامج الإعلام الاقتصادي إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الاقتصادية اليومية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي للطلبة؛ من أجل تخريج كوادر مؤهلة تمزج بين المهارات الصحفية والمعرفة الاقتصادية المتخصصة.



حيث سيكتسب الطلبة الملتحقون ببرامج الاعلام الاقتصادي مهارات القدرة على قراءة وتحليل الرقم الاقتصادي بلغة إعلامية، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر المعلومات الاقتصادية من مصادرها الرسمية، وفهم أبعاد السياسات الاقتصادية التي تطرحها المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية كوزارة المالية وسلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني وغيرها من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، وتنمية المعرفة والمهارة لدى الطلبة في إدارة وتنظيم الحدث والفعاليات الاقتصادية للمؤسسات بما ينسجم مع الخطط والأهداف المالية المرسومة، بالإضافة إلى كتابة التقارير والمقالات والتحقيقات الاقتصادية بطريقة علمية متميزة، كما وتجدر الإشارة إلى أن مدة الدراسة في كل برنامج منهما أربع سنوات بواقع 126 ساعة دراسية.



هذا ويهدف برنامج التروية القلبية الجديد بشكل أساسي إلى التحضير الأكاديمي والسريري لطالب نضح القلب والأوعية الدموية لممارسة المهنة، وسيركّز في مساقاته على تطوير قاعدة معرفية قوية في علم التشريح القلبي وعلم وظائف الأعضاء والفسيولوجيا المرضية، بالإضافة إلى علم الأدوية وتطور القلب وعلوم التروية.



وسيكتسب الطلبة الملتحقون ببرنامج التريوة المهارات والقدرة على تقنية الأرواء القلبي وكل ما يتعلق بإعداد وتشغيل وصيانة جهاز القلب –رئة وأجهزة مساعدة البطين وغيرها من الأدوات والمعدات المستخدمة، كما وتجدر الإشارة إلى أن مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات بواقع 136 ساعة دراسية، كما وسيُطرح البرنامج الجديد في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021.