مباشر | عدسة دنيا الوطن ترصد حركة السوق في مدينة رام الله قبل عيد الفطر

دولي

(الصحة العالمية) تحذر من مخاطر تخفيف إجراءات مواجهة (كورونا)

(الصحة العالمية) تحذر من مخاطر تخفيف إجراءات مواجهة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية الدول التي تقوم بتخفيف إجراءات العزل المفروضة لمواجهة وباء (كورونا) من التسرع بذلك ودعتها لوضع الظروف الصحية في الحسبان، باعتباره ما زال يمثل تهديدا خطيرا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمة خلال اجتماع عبر الإنترنت لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لوباء (كورونا) اليوم الاثنين: "يجب على الدول التي تتحرك بشكل سريع نحو إعادة الحياة وتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، التحرك بحذر لأن الفيروس ما زال خطيرا"​​​، بحسب (سبوتنك) عربي.

وأضاف أدهانوم "نفهم رغبة الدول في العودة للعمل، ونريد أسرع تعاف عالمي ممكن، لكن نحث الدول على التحرك بحذر"، متابعا: "غالبية سكان العالم لازالوا معرضين للإصابة بفيروس.. اليوم نحن بحاجة لمنظمة صحة عالمية أقوى من أي وقت مضى".

كما أكد أدهانوم أن كل دولة ومنظمة عليها دراسة ما اتخذته للتعامل مع الوباء، والتعلم من التجربة، وقال: "منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالشفافية والمحاسبة والتحسن. وبالفعل هناك طريقة للمحاسبة المستقلة موجودة منذ بداية الوباء".

وتابع : "سأبدأ في إجراء تقييم مستقل بأقرب فرصة من أجل مراجعة التجربة والدروس المستفادة، والوصول إلى التوصيات اللازمة من أجل تحسين الاستجابة العالمية".

ودعا أدهانوم دول العالم إلى الوحدة في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا باتت للإنسانية ومواجهة الأزمة التي تتسبب لا بفقد الأرواح فقط، بل وأيضا لها تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي.

وأصاب الوباء أكثر من 4.8 مليون شخص حول العالم بحسب آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، وأودى بحياة أكثر من 317 ألف شخص من بينهم.

وتسببت أزمة كورونا في خلاف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتهمت واشنطن بكين بإخفاء معلومات عن الوباء. وقد ذكرت السلطات الصينية مرارا أنها حافظت منذ البداية على موقف شفاف ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول تفشى المرض.

وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه ليس هناك موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.

في الوقت ذاته، تعمل العديد من الدول على وضع خطط للتعايش مع الفيروس وإعادة الحياة إلى طبيعتها جزئيا واستئناف الأعمال.

أخبار ذات صلة

(ناسا) تحذر من كويكبين يقتربان من الأرض اليوم وآخر غدا الثلاثاء

(ناسا) تحذر من كويكبين يقتربان من الأرض اليوم وآخر غدا الثلاثاء

إثيوبيا: لا حاجة لإخطار مصر والسودان قبل ملء سد النهضة

إثيوبيا: لا حاجة لإخطار مصر والسودان قبل ملء سد النهضة

ترامب يكشف عن &#34;أنباء سارة جدا&#34; بخصوص (كورونا) في أميركا

ترامب يكشف عن "أنباء سارة جدا" بخصوص (كورونا) في أميركا

إسرائيل: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) وشفاء 13 ألف حالة

إسرائيل: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) وشفاء 13 ألف حالة

الصحة العالمية: الإصابات بفيروس (كورونا) بأفريقيا تتجاوز 84 ألفاً

الصحة العالمية: الإصابات بفيروس (كورونا) بأفريقيا تتجاوز 84 ألفاً

لقاح إسرائيلي ضد (كورونا) يثبت فعالية على القوارض.. وسيُجهز للبشر بغضون العام

لقاح إسرائيلي ضد (كورونا) يثبت فعالية على القوارض.. وسيُجهز للبشر بغضون العام

الصحة البلجيكية تُسجّل أقل عدد وفيات يومي بـ (كورونا)

الصحة البلجيكية تُسجّل أقل عدد وفيات يومي بـ (كورونا)

الصحة الإندونيسية: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ (كورونا)

الصحة الإندونيسية: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى &#34;قاسم أبو بكر&#34; للمرة السادسة

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى "قاسم أبو بكر" للمرة السادسة

صور: تدريبات إجلاء جنود إسرائيليين مصابين عند حدود غزة بواسطة مروحيات

صور: تدريبات إجلاء جنود إسرائيليين مصابين عند حدود غزة بواسطة مروحيات

وسط تحذيرات فلسطينية.. مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

وسط تحذيرات فلسطينية.. مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

الخارجية الفلسطينية: سجلنا اليوم حالتا وفاة و47 اصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: سجلنا اليوم حالتا وفاة و47 اصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا

الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الاوروبي: لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة

الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الاوروبي: لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة

قاسم: التهديدات الأمريكية لمحكمة الجنايات الدولية بلطجة

قاسم: التهديدات الأمريكية لمحكمة الجنايات الدولية بلطجة

منوعات

شاهد: مشهد &#34;الزار&#34; الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل &#34;محمد علي رود&#34;

شاهد: مشهد "الزار" الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل "محمد علي رود"

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية &#34;الهلفوت&#34;

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية "الهلفوت"

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب &#34;رامز&#34;.. وتُقسم: لم أكن أعلم

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب "رامز".. وتُقسم: لم أكن أعلم

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

عربي

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين أوروبيين تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين أوروبيين تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

شاهد: الحشد الشعبي يُغلق مقر قناة (MBC) في العراق

شاهد: الحشد الشعبي يُغلق مقر قناة (MBC) في العراق

مصر تتحدى أمريكا لاقتناء أحد أقوى الأسلحة الروسية

مصر تتحدى أمريكا لاقتناء أحد أقوى الأسلحة الروسية

وزارة النفط العراقية تنفي توقف العمل بحقل الأحدب النفطي

وزارة النفط العراقية تنفي توقف العمل بحقل الأحدب النفطي