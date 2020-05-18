الاحتلال يمدد اعتقال الفتى "قاسم أبو بكر" للمرة السادسة

الفتى قاسم خالد أبو بكر

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة سالم العسكرية، اليوم الإثنين، اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر (17 عامًا) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، للمرة السادسة على التوالي.



وقالت والدة المعتقل أبو بكر، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجلها قاسم لمدة اسبوع وسيعرض على نيابة الاحتلال الإثنين المقبل.



وأشارت إلى أن نجلها الذي اعتقل في السابع عشر من شهر نيسان/ أبريل الماضي، ما زال يخضع للتحقيق في معتقل الجلمة.