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شؤون فلسطينية

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن موعد عودة تدريبات الأندية

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن موعد عودة تدريبات الأندية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد عودة تدريبات الأندية بعد التوقف الذي سببه انتشار فيروس (كورونا).

وقال الاتحاد الفلسطيني، في بيان وصل "دنيا الوطن": نُعلن رسميًا عودة تدريبات الأندية يوم 27 من الشهر الجاري على أن يتم استئناف مباريات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي يوم 12 حزيران/ يونيو المقبل وفق بروتوكول وزارة الصحة.

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