الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن موعد عودة تدريبات الأندية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد عودة تدريبات الأندية بعد التوقف الذي سببه انتشار فيروس (كورونا).
وقال الاتحاد الفلسطيني، في بيان وصل "دنيا الوطن": نُعلن رسميًا عودة تدريبات الأندية يوم 27 من الشهر الجاري على أن يتم استئناف مباريات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي يوم 12 حزيران/ يونيو المقبل وفق بروتوكول وزارة الصحة.
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد عودة تدريبات الأندية بعد التوقف الذي سببه انتشار فيروس (كورونا).
وقال الاتحاد الفلسطيني، في بيان وصل "دنيا الوطن": نُعلن رسميًا عودة تدريبات الأندية يوم 27 من الشهر الجاري على أن يتم استئناف مباريات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي يوم 12 حزيران/ يونيو المقبل وفق بروتوكول وزارة الصحة.
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