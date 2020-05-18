الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن موعد عودة تدريبات الأندية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد عودة تدريبات الأندية بعد التوقف الذي سببه انتشار فيروس (كورونا).



وقال الاتحاد الفلسطيني، في بيان وصل "دنيا الوطن": نُعلن رسميًا عودة تدريبات الأندية يوم 27 من الشهر الجاري على أن يتم استئناف مباريات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي يوم 12 حزيران/ يونيو المقبل وفق بروتوكول وزارة الصحة.