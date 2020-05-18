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(ناسا) تحذر من كويكبين يقتربان من الأرض اليوم وآخر غدا الثلاثاء

(ناسا) تحذر من كويكبين يقتربان من الأرض اليوم وآخر غدا الثلاثاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يحذر مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، من كويكبين يتجهان نحو الأرض يوم الاثنين، ومن المتوقع اقتراب كويكب آخر من كوكبنا في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تحقق الكويكبات الثلاثة القريبة من الأرض، اقترابا وثيقا في وقت ما بين يوم الاثنين 18 مايو ويوم الثلاثاء 19 مايو، بسرعات تتراوح بين 13000 و31000 ميل في الساعة، بحسب (روسيا اليوم). 

ويبلغ قطر أول كويكبات هذا الأسبوع القادمة، 2020 JE2، نحو 56 قدما (17.07 متر)، أو ما يعادل حافلتين في لندن واحدة أمام الأخرى، وسيحقق اقترابا وثيقا من الأرض في تمام الساعة 2:19 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على مسافة آمنة تبلغ 524000 ميل، أو ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وبعد أقل من ساعة، يتحرك الكويكب الأكبر حجما بين الثلاثة (يتجاوز ارتفاع تمثال الحرية)، 2020 HG9، ضمن نطاق 3.7 مليون ميل من الأرض.

أما الكويكب الثالث، 2020 KA (عرضه نحو 20 مترا)، سيقترب من كوكبنا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بسرعة 13 ألف ميل في الساعة، ولكن على مسافة آمنة تبلغ 476 ألف ميل.

وعلى نحو مثير للقلق، لم يُلاحظ وجود الصخور الفضائية لأول مرة، إلا في 28 أبريل 2020 (2020 HG9)، وفي منتصف مايو (2020 JE2 2020) (KA).

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