الأحمد: اجتماع القيادة الفلسطينية سيعقد غدًا

القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، اليوم الإثنين، أن اجتماع القيادة الفلسطينية، سيعقد غدًا عند الساعة التاسعة والنصف مساء.



وسيبحث الاجتماع عدة ملفات، منها: مواجهة الخطة الإسرائيلية لضمّ الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها كليّاً.



وقبل يومين، أجلت القيادة الفلسطينية اجتماعها الموسع، حيث جاء قرار التأجيل مرتبطًا بتأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو اليمين القانونية.