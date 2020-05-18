إثيوبيا: لا حاجة لإخطار مصر والسودان قبل ملء سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إثيوبيا، اليوم الإثنين، أنها ستمضي قدما بخطتها لملء سد النهضة بحلول تموز/ يوليو، كجزءٍ من البناء المقرر، مبينة أنه لا حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك.



ووفق ما نقلت وكالة (الشرق الأوسط) فقد قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أمسالو تيزازو: إن "شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد".



وأضاف: "لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما".



وكشف المتحدث الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريباً إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.



يشار إلى أنه في السادس من آيار/ مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.