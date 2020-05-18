(الطيراوي) يطالب الرئيس عباس ورئيس الوزراء بضرورة إجراء تعديل وزاري



وبحسب ما نشره الطيراوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، كان قد طالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بهذا التغيير قبل يومين، وأطلعه على مستوى التردي الذي وصلت إليه بعض الوزارات التي منيت بوزراء ضعفاء وغير قادرين على إدارتها، وأخرى يحتكرها بعض الوزراء لمصالحهم الشخصية، وينكلون إدارياً بموظفين لديهم على قاعدة العلاقات الشخصية، والتقارير الكيدية.





وأفادت الطيراوي أن تلك التصرفات، أدى إلى تكتلات وتحالفات مسيئة داخل الوزارات بين الموظفين فيما بينهم، كما أضر بحقوق بعض الموظفين من خلال الإجراءات المجحفة بحقهم، عدا عن التنمر المتواصل عليهم، وسوء استخدام السلطة والنفوذ.



وأهاب الطيراوي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ضرورة الاستعجال بإجراء تعديل وزاري، يشمل بعض الوزارات بعينها والتي سماها الطيراوي لرئيس الوزراء في معرض إطلاعه على التجاوزارت التي تتم فيها من الوزراء وحاشية يقربونها حولهم ضد بقية الموظفين، الأمر الذي جعل هذه الوزارات تبدو كأنها شركات يمتلكها الوزراء ويحكمونها بمزاجهم الشخصي دون رقيب أو حسيب.



رام الله - دنيا الوطنطالب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الإثنين، بضرورة إجراء تعديل وزاري فوري ومستعجل، كمتطلب ضروري يحتاجه المواطن الفلسطيني في ظل جائحة (كورونا)، والأزمة السياسية المتفاقمة، وتصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، والذي بدأته بالاستيلاء على أراضي ومباني الحرم الإبراهيمي في الخليل لصالح المستوطنين الذين ينتشرون بشكل سرطاني في المدينة القديمة.