الخارجية الفلسطينية: سجلنا اليوم حالتا وفاة و47 اصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا





وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الذي أصدرته، إلى أن اجمالي الوفيات وصل الى 85 حالة، و1573 اصابة، فيما وصل عدد المتعافين الى 744.





في سياق ذي صلة، أكدت الوزارة أنه تم دخول، اليوم الاثنين، الدفعة الثامنة من العالقين في المملكة الاردنية الهاشمية الى فلسطين.





فيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":





· أكد الفريق المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا ان الدفعة الثامنة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية ستدخل هذا اليوم الى ارض الوطن، ويقدر عددها 208، من بينهم 95 مواطناً من أبناء شعبنا في قطاع غزة سيتوجهون الى معبر بيت حانون بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.





وأضاف الفريق انه يتابع دخول الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي 100 جهاز مراقبة طبية، من المقرر ان تدخل غداً الى ارض الوطن.



· افادنا فريق العمل المختص بمتابعة تقديم الخدمات القنصلية لأبناء شعبنا في ظل الجائحة، أنه وبعد قرار وزير الخارجية والمغتربين بفتح مكاتب التصديقات في جنين، نابلس، بيت لحم، ورام الله، تم هذا اليوم انجاز ٢٥٦ معاملة للمواطنين والطلبة، هذا بالإضافة إلى انجاز ٢٩٠ معاملة بالأمس، وتتعلق المعاملات بتصديق شهادات ميلاد، شهادات جامعية، وشهادات خلو امراض، وعلامات تجارية، وشهادات حسن سير وسلوك وغيرها.



· أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية انه تم تسجيل 5 إصابة جديدة في صفوف الجالية موزعة على: 1 إصابة في متشغين، 2 إصابة في شيكاغو، 2 إصابة في فيرجينيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في صفوف الجالية في أمريكا 767، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 50، وتعافي 258 حالة.





وافادنا الفريق انه ومنذ بداية الجائحة قام مركز الجالية الفلسطينية في كليفتون بولاية نيوجرسي بتشكيل لجنة طوارئ هدفها تقديم الخدمات للمحتاجين، وأجرت اتصالاتها مع البلديات والمستشفيات ودور العجزة والشرطة ولجان الخدمات في المدن التي تحيط بها لحصر اعداد المحتاجين، واليوم يقوم المركز بتقديم ما يزيد عن 800 وجبة غذائية يومية، وتوزيع طرود غذائية بشكل اسبوعي تقدر بــ 300 طرد غذائي، ويقدم مواد تعقيم والمواد الحافظة، بمشاركة وتبرع سخي من أبناء الجالية، ويواصل عمله بعدد قليل من الموظفين ومجموعة كبيرة من المتطوعين في خدمة الجالية والمجتمع الأمريكي.



· تتابع بعثة دولة فلسطين لدى الدنمارك اوضاع الجالية والطلبة وتطمئن على سلامتهم، وتم انشاء لجنة للمتطوعين في مدينة أورهوس، مهمتها تقديم النصائح والارشادات ومتابعة كل جديد يصدر عن الجهات الرسمية وجهات الاختصاص وترجمتها الى العربية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب)، كذلك تم التواصل مع الجالية والطلبة في المدن الأخرى لحثها على المبادرة بتشكيل لجان متطوعين.





قامت السفارة بشراء المواد الغذائية لكبار السن ومساعدة من لا يستطيع من أبناء الجالية. كذلك تم جمع تبرعات للمخيمات في لبنان ومن ضمنها مخيم برج البراجنة عن طريق جمعية امان الخيرية، ومخيمات أخرى عن طريق الاتحاد الفلسطيني في مدينة كولدينغ، تفيد السفارة انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 5 تعافت جميعها، وقد سجلت السفارة هذا اليوم حالة وفاة جديد للمواطن (محمد دخل الله " ابو علي " 80عاماً) ليرتفع عدد الوفيات الى 2.



· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا تسجيل اولى الإصابات في صفوف الجالية لـــ 3 حالات من عائلة واحدة، ترقد أحدها في العناية المركزة في المستشفى، وتسجيل اول حالة وفاة في صفوفها للمواطن فوزي اسحق محمد (72) عاماً ووفاة زوجته النيكاراغوية بسبب فيروس كورونا، علما بان مؤسسات الدولة المختصة لا تعلن عن جنسية المصابين والمتوفين بالفيروس.





هذا وتتواصل السفارة مع الاسرة المصابة وابن الفقيد وتتابع أوضاعها وتقف عند أي احتياج لها لمساعدتها في العناية بسلامتها وظروفها المعيشية.



· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى الكويت بتسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 16 إصابة، منها 3 حالات في العناية المركزة واصابة لاحد أطباء الاسنان و3 إصابات أخرى حالتها مستقرة، وتعافي 9 حالات، وتسجيل حالة وفاة سابقة.





من جهة أخرى تقوم السفارة بشكل يومي التواصل مع أبناء الجالية للوقوف على احتياجاتهم في ظل الحظر الشامل المفروض من السلطات الكويتية، وتوفير أنابيب الغاز بشكل خاص للأخوات المعلمات المتعاقدات للعمل في وزارة التربية الكويتية والقاطنات في السكن الداخلي الخاص بالوزارة حيث يصعب عليهن الخروج في ظل الحظر المفروض، وقامت السفارة بالأمس بتوفير أنابيب الغاز لمعلمات منطقة العاصمة القاطنات في سكن رقم ( 10 ) – السالمية، وتقوم ايضا من خلال مجموعات الواتساب بالوقوف على احتياجات المعلمين بشكل خاص والعمل على توفيرها ولا يوجد اية نواقص لديهم، غير أن المطلب المتكرر لديهم المطالبة بالعودة إلى أرض الوطن.





كما تتابع السفارة حالة مواطنة فلسطينية ليس لديها إقامة ولا مأوى وتقف عند احتياجاتها، ولا مانع لديها من السفر الى تركيا حيث يتواجد والدها ووالداتها.



· تواصل بعثة فلسطين الدبلوماسية لدى اسبانيا متابعة اوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتطمئن على سلامتهم وتقدم لهم وفق امكانياتها اية مساعدة يحتاجونها، وتفيد بتسجيل اصابتين جديدتين في اوساط الجالية، وبذلك يكون العدد الاجمالي للإصابات حتى تاريخة35 اصابة، وتم تسجيل تعافي لـ 7 حالات ليصبح عدد المتعافين 29، وبقيت حالة واحدة في المستشفى وحالتين في الحجر المنزلي، فيما بقيت حصيلة الوفيات على حالها 3 وفيات. قامت لجنة الطوارئ بتوزيع مساعدات مادية للحالات الاكثر احتياجا من ابناء الجالية من التبرعات المالية التي جمعتها لهذه الغاية، ووصل عدد الحالات التي تم مساعدتها الى 68 بين طلبة وعائلات محتاجة.





قامت السفارة بإجلاء احدى العائلات الفلسطينية الى لبنان عبر مطار براخاس– مدريد من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وتم ترتيب اجراءات السفر من حجوزات وفحوص طبية للعائلة.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة لتلبيتها، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الجالية ورؤسائها في الولايات البرازيلية المختلفة، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفها ليبقى عدد الاصابات 19 تعافى منها 14 وقد سجلت حالة وفاة واحدة.





تواصل مؤسسات الجالية القيام بكل ما يلزم من اشكال التضامنات الاجتماعية والاعمال الخيرية للوقوف الى جانب الاسر المحتاجة، وفي ذلك تقوم بجمع تبرعات في ولاية الامازون لصالح مؤسسات صحية في منطقة الخليل.



· تفيد سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية انها لم تبلغ عن اية اصابة جديدة في اوساط الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 3 تماثل حالتين منها للشفاء، ووفاة حالة واحدة، وتؤكد ان السفارة مستمرة بتقديم المساعدات للحالات الطارئة بعد ان قدمت دفعتي مساعدات غذائية ونقدية للجميع.





تستمر الاتصالات والبيانات والمناشدات من الطلبة ومن العالقين يسألون حول الاجلاء. تقوم السفارة بمتابعة قضية 4 طلبة يرغبون بالعودة الى لبنان من حملة وثيقة السفر اللبنانية. تواصل السفارة تقديم خدماتها القنصلية.



· اكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 26 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 153، حالة واحدة في العناية المركزة، 8 حالات في المستشفى تحت العلاج وليست حرجة، وتسجيل 22 حالة تعافي جديدة ليصبح عدد حالات التعافي 47، ويبقى 97 حالة نشطة تحت الحجر الصحي خارج المستشفى وحالتها جيدة.





تعمل السفارة على ضمان سفر مواطن فلسطيني الى لبنان للالتحاق بذويه واسرته، ويجري التنسيق مع السفارة اللبنانية لإجلاء طالبة فلسطينية انهت الفصل الدراسي وترغب بالعودة الى لبنان، وتواصل ايضاً اتصالاتها مع السلطات القطرية المختصة للحصول على موافقتها لعودة عدد من الفلسطينيين المقيمين في قطر والعالقين حالياً في تركيا وكندا.



· تتواصل خلية الازمة بسفارة دولة فلسطين لدى أذربيجان باستمرار مع أبناء الجالية وغالبيتهم من الطلبة الدارسين في جامعة الطب الاذربيجانية وتطمئن السفارة بان اوضاعهم بخير ولا توجد اصابات بينهم.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا ان أوضاع الجالية وكادر السفارة بخير ولا توجد إصابات في صفوفهم، وان السفارة تقوم بعملها كالمعتاد، وتتواصل مع أبناء الجالية باستمرار للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقدم لهم الارشادات والنصائح للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الوباء، وتقدم لهم كل ما يلزم من خدمات يحتاجونها.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه تم تسجيل اليوم الاثنين، حالتي وفاة و47 اصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 40 حالة تعافوا من الفيروس، بين الجاليات الفلسطينية في الخارج.