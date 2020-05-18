(مركزية فتح) تبحث التطورات السياسية وتدعو للتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التطورات السياسية الخطيرة، ونتائج سياسات ومواقف الحكومة الاسرائيلية التدميرية، التي أعلن عنها أمس.



ودرست مركزية فتح خلال اجتماعها اليوم الإثنين، تفاصيل وكيفية الرد الفلسطيني، الذي سيتم اعتماده في اجتماع القيادة الفلسطينية غدا، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).



ودعت اللجنة المركزية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، إلى التأهب والاستنفار لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.



وشددت على دور فتح في تعبئة قطاعات شعبنا ودعم كل فئاته وفي المقدمة منها قضية الاسرى، مؤكدة حرصها الشديد على حقوقهم واستحقاقاتهم وكرامتهم في مواجهة الخطوات الإسرائيلية التي تستهدفهم.



وتناولت اللجنة المركزية خلال مداولاتها المواقف العربية والدولية المختلفة، واشادت بموقف العاهل الاردني، ودعت دول الاتحاد الاوروبي الى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها واهدافها السياسية.



وقررت اللجنة المركزية الاستمرار باجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة التطورات.