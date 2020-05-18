ترامب يكشف عن "أنباء سارة جدا" بخصوص (كورونا) في أميركا

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، خصوصا نيويورك، التي كانت بؤرة للمرض في أميركا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.وقد انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأيام الأخيرة. ففي نيويورك، انخفض الرقم مقارنة بالشهر الماضي. كما انخفضت الأرقام أيضًا في ولاية ماساتشوستس التي تضررت بشدة.فيما أبلغت بعض الولايات مثل فيرمونت وهاواي وألاسكا، عن عدد قليل جدا من الحالات الجديدة.وتخطط عدة ولايات أميركية حاليا لفتح أعمالها بعد إجراءات إغلاق وحظر دامت أسابيع للحد من تفشي الفيروس.وأعرب ترامب عن ارتياحه كذلك لعودة لعبة الغولف قريبا، والمخطط لها في اا يونيو القادم.وقال خلال مقابلة مع محطة "أن بي سي" يوم الأحد "آمل أن تعود.. نريد حقا أن نراها تعود إلى طبيعتها، ونريد أن يحصل آلاف الناس، عشرات آلاف الناس الذين يذهبون إلى البطولات الرئيسية، على ذات التجربة. لا نريدهم أن يرتدوا الأقنعة وأن يفعلوا ما كنا نفعله خلال الأشهر الأخيرة. لأن ذلك لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي".وقد بذلت الإدارة الأميركية جهودا كبيرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، من بينها زيادة عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، وتوفير دعم مالي ضخم للأميركيين لمواجهة الضوائق المعيشية التي مروا بها جراء الإغلاق وتسريح أعداد كبيرة من أعمالهم.