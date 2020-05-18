قاسم: التهديدات الأمريكية لمحكمة الجنايات الدولية بلطجة

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي هدد فيها محكمة الجنايات الدولية في حال فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بـ "البلطجة" التي تمارسها الإدارة الأمريكية على جهة قضائية دولية.



وقال الناطق باسم حماس في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن هذا الموقف يعبر عن استمرار الدعم الأمريكي لكل جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وتشجيع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم.



وأضاف قاسم، أن الإدارة الأمريكية بمواقفها ضد حقوق شعبنا وآخرها تأييدها لضم أراضي الضفة الغربية، أصبحت شريكة للاحتلال في العدوان على شعبنا.



وأكد، أن قادة الاحتلال، يجب أن يُقدموا للمحاكم الدولية، على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني.