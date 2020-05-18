شاهد: الحشد الشعبي يُغلق مقر قناة (MBC) في العراق

رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة موالية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، الذي أغتيل بقصف أمريكي، مبنى مقر قناة (MBC عراق) في العاصمة بغداد.ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد قالت اليوم الاثنين: إن "العشرات تواجدوا أمام مقر قناة (MBC عراق) في حي الوزيرية ببغداد، وعلقوا لافتات عليها شعارات إغلاق القناة"، مبيناً أن "المحتجين الموالين للحشد الشعبي، رفعوا هتافات ضد الأسرة الحاكمة في السعودية".وكان الحشد الشعبي، استنكر، الأسبوع الماضي، بث قناة (MBC) معلومات في إحدى برامجها، تتهم أبو مهدي المهندس بالوقوف وراء عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، وإطلاق صفة "الإرهابي" عليه.