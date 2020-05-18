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مصر تتحدى أمريكا لاقتناء أحد أقوى الأسلحة الروسية

مصر تتحدى أمريكا لاقتناء أحد أقوى الأسلحة الروسية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن العقوبات، التي قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، على مصر حال امتلاكها المقاتلة (سوخوي- 35)، وهو الأمر الذي هددت به واشنطن من قبل.

وأصبح من المعروف، أن الصفقة في طريقها للتنفيذ رغم تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية من قبل لمصر، على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن تنفيذ هذه الصفقة، قد يعرض مصر للعقوبات، وذلك وفقاً لقانون مكافحة خصوم أمريكا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحسب الخبراء، فإن ظهور المقاتلة الروسية (سو- 35) لدى الجيش المصري، سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن العسكري بالمنطقة، فهي إحدى أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وسيضمن تفوقها على القوات الجوية في المنطقة.

وقالت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) الروسية، أن التحاليل والمعارك الافتراضية لـ (سو- 35) ضد (إف- 15) و(إف- 22)، أظهرت أن المقاتلة الروسية، صممت لهزيمة هاتين المقاتلتين، وفي المعركة القريبة لا فرص أمام المقاتلات الأمريكية أمام المقاتلة الروسية.

وكانت وكالة (تاس) الروسية، قد نقلت يوم السبت عن مصدر دبلوماسي عسكري، أن روسيا بدأت بإنتاج أحدث جيل من مقاتلات (سو- 35) لمصر، بموجب عقد مُوقع مع القاهرة.

وكشفت وثيقة نشرها الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاح جديد لمصر.

وأوضحت الوثيقة، أن العقد تم إبرامه بين شركة (روس أوبورون اكسبورت) والجانب المصري عام 2018.

وتشكل (سو- 35) خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل (إف- 15 إيغل)، F/A -18 وحتى (إف- 35) للجيل الخامس، إذ إنها تُعد نموذجاً مطوراً لمقاتلة (سو- 27) الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ (جو- جو) و(جو- أرض) بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزرياً أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلاً عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ 150 قذيفة.

وعلى سبيل المقارنة، فإن مقاتلة (إف- 22) لديها أربع منصات خارجية وثلاث منصات داخلية لإطلاق الصواريخ وقذف القنابل، أما المحركات التي تتزود بها المقاتلة الروسية فإنها تضمن لها قدرة ممتازة على المناورة تزيد قدرات كل مقاتلات الجيل الرابع أو تتفوق عليها، وتحلق المقاتلة الروسية بسرعة 2500 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 20 ألف متر.

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