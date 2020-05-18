مناشدة إلى الدكتور محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
وجهت سيدة فلسطينية، رسالة إلى رجل الأعمال الفلسطيني محمد عياش، جاء فيها كما وصلت "دنيا الوطن":
إلى الدكتور محمد عياش، أنا ناريمان سيدة فلسطينية من غزة، ولدي ثلاثة أطفال، وأعاني من ظروف مادية صعبة جداً، واتمنى منك مساعدتي بالقدر الذي يستطيعه، وجزاك الله خيراً.
وجهت سيدة فلسطينية، رسالة إلى رجل الأعمال الفلسطيني محمد عياش، جاء فيها كما وصلت "دنيا الوطن":
إلى الدكتور محمد عياش، أنا ناريمان سيدة فلسطينية من غزة، ولدي ثلاثة أطفال، وأعاني من ظروف مادية صعبة جداً، واتمنى منك مساعدتي بالقدر الذي يستطيعه، وجزاك الله خيراً.
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