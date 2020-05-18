وفد من الإدارة العامة للأملاك بالأوقاف يتفقد عدداً من العقارات الوقفية

جانب من الجولة

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رام الله - دنيا الوطن

تفقد وفد من الإدارة العامة للأملاك بالأوقاف، عدداً من الأملاك والعقارات الوقفية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعة وحل القضايا المتعلقة بها، والعمل علي حلها بالكامل، وضم الوفد كلاً من المهندس محمد عجلان، والأستاذ محمد مسمح، وم. مصعب قديح، وأ. واجد الأغا.



وأوضح م. عجلان، أن الوفد تفقد خلال الجولة (20) عقاراً في مركز مدينة غزة، منوهًا إلى أن باقي العقارات المتبقية، ستتم زيارتها في جولات لاحقة.



وأشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للأملاك والهندسة، بعمل مسح ميداني لجميع العقارات الوقفية والوقوف على حال المستأجرين، لافتًا إلى أن الأوقاف تسعى لتطوير الأملاك الوقفية للاستفادة منها، بما يخدم المصلحة العامة.