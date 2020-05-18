الصحة تُنظّم مع مستشفى حمد تقديم خدمة تصوير (C .T)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وقعت اليوم، وزارة الصحة، ممثلة بالإدارة العامة للمستشفيات، اتفاقية تعاون مع إدارة مستشفى حمد للأطراف الصناعية، ممثلة بمديرها العام د. رأفت لبد.



وتهدف الاتفاقية لتنظيم تقديم خدمة التصوير الاشعاعى المقطعى (C.T)، وذلك بحضور الدكتور أحمد شتات، مدير الدائرة الطبية والأستاذ إبراهيم عباس، مدير الأشعة والرصد الإشعاعي والأستاذ وليد صباح، مدير التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية، بوزارة الصحة.



وأوضح الدكتور عبد السلام صباح، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتى في إطار تنظيم تقديم هذه الخدمة للمرضى بمدينة غزة والشمال، بما يساعد في سد الثغرة والاحتياج للمواطنين إلى جانب مساعدة وزارة الصحة في تأمين الخدمة المجانية للمرضى في ظل تعطل بعض الأجهزة، وزيادة الاحتياج لهذه الخدمة.