هيئة الأسرى: وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 3 في (سجن عسقلان)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن وحدات القمع الإسرائيلية، اقتحمت صباح اليوم الاثنين، القسم رقم 3 بـ (سجن عسقلان)، واعتدت على الأسرى القابعين فيه.



ولفتت الهيئة، أنه وما بين الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً، اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية القسم رقم 3، والذي يقبع فيه 30 أسيراً، ونكلت بالأسرى والعبث بمقتنياتهم، وتخريب مواد الكنتينة والطعام.