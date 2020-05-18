الصحة العالمية: الإصابات بفيروس (كورونا) بأفريقيا تتجاوز 84 ألفاً

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في إفريقيا، تجاوز 84 ألفاً، وأما الوفيات فقد تجاوزت 2.7 ألف حالة​​​.



وسُجل أكبر عدد من الإصابات في القارة في جمهورية جنوب أفريقيا (15515)، ومصر (11719)، والجزائر (7019)، والمغرب (6798)، ونيجيريا (5959) وغانا (5735)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان أكبر عدد للوفيات في مصر (612) والجزائر (548).