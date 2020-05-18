غانتس لعائلات الجنود الأسرى بغزة: ملتزم بإعادة أبنائكم إلى إسرائيل

بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ملتزم بإعادة الجنود الأسرى االمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى إسرائيل، بحسب ما جاء على قناة (كان) الإسرائيلية.



وجاءت تصريحات غانتس، خلال لقائه، صباح اليوم الاثنين، مع عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة (حماس) في قطاع غزة، هدار غولدين وأرون شاؤول، وأفيرا منغيستو وهشام السيد، لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد.