الخارجية تستدعي ممثلة النمسا احتجاجاً على الملاحظات القانونية لبلادها للجنائية الدولية

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين، د رياض المالكي استدعت وكيل وزارة الخارجية، د. أمل جادو، ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين، استريد فين، صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 18/05/2020 لمقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله، احتجاجاً على الملاحظات القانونية التي قدمتها مؤخراً الحكومة النمساوية إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حول ولاية محكمة الجنايات على مناطق دولة فلسطين.





وقد أشارت النمسا في البند السابع منها إلى أن جمهورية النمسا لم تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، ولم تُقم علاقات دبلوماسية معها على الصعيد الثنائي.

رام الله - دنيا الوطنوعبرت جادو عن استياء القيادة الفلسطينية من هذا الموقف، وأن ما ورد في هذه الرسالة، يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية مع النمسا، علماًٍ بأن هناك علاقات دبلوماسية قائمة بين البلدين، خاصة وأن النمسا رفعت التمثيل الفلسطيني إلى مستوى بعثة فلسطين عام 2011.وطالبت جادو، خارجية النمسا، بتقدم توضيح رسمي حول هذه الملاحظات.