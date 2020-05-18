الصحة الإندونيسية: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد، تعدى الـ 18 ألف حالة.



وقالت الوزارة في بيان لها، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الأطباء 496 حالة إصابة جديدة، وبالتالي بلغ إجمالي عدد المصابين في إندونيسيا 18010 مصابين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)​​​.



وخلال عموم فترة الوباء، توفي 1191 شخصاً في البلاد، وتم علاج 4324 مريضاً.