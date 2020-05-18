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وزارة النفط العراقية تنفي توقف العمل بحقل الأحدب النفطي

وزارة النفط العراقية تنفي توقف العمل بحقل الأحدب النفطي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، توقف العمل في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط بجنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ننفي ما نقلته وكالة (بلومبرغ) بخصوص نية الوزارة إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط، ونؤكد أن المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي، وبالعمل في الحقل، أو عمليات الإنتاج، بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وأن أعلن المسؤولون عن التظاهرات ذلك".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام و"لاسيما وكالة بلومبرغ" إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية.

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