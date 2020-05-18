الاحتلال يُهدد بإزالة منشآت في سبسطية ويُدمّر أراضٍ زراعية بطولكرم

وكانت جرافات الاحتلال، أغلقت قبل شهر ونصف الطرق المؤدية إلى هذه الأراضي بالسواتر الترابية، ومنعت المزارعين من الوصول إليها والعمل فيها.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمالي نابلس، وهددت المواطنين بإزالة محلاتهم المتواجدة بالمنطقة، كما هددت بإزالة علم فلسطين المرفوع بالمنطقة الأثرية.وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، وبمشاركة أعضاء في (كنيست) بهدف السيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة، وتحويلها لمزارات يهودية.وفي طولكرم، دمرت جرافات الاحتلال، فجر اليوم، أراضٍ زراعية، بين قريتي كفا وشوفة جنوب شرق طولكرم.وقالت مصادر محلية: إن أكثر من 10 جرافات عسكرية بحراسة قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين، قاموا بتجريف الأراضي، وتدمير واقتلاع أشجار الزيتون، وكل المزروعات فيها.وتعود ملكية الأراضي المتضررة لآل حامد، وأهالي كفا، وللمواطن عارف يعقوب، وتقع غرب مستوطنة (آفني حيفتس) المقامة على أراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي.