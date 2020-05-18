أشكنازي: (صفقة القرن) فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل.. ومصر والأردن "حليفتان مهمتان"





وجاءت أقوال أشكنازي، حسب موقع الصحيفة، خلال حفل أقيم بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤكدًا أنه سيتم دفع خطة الرئيس الأمريكي بشكل مسؤول، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.





وأوضح أن تمرير الصفقة سيتم بالتنسيق والحوار مع الدول العربية، مؤكدًا على أن "السلام مع جيران إسرائيل بمثابة رصيد استراتيجي، ومن المهم الحفاظ عليه".





واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، أن مصر والأردن "حليفتان مهمتان".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي: إن (صفقة القرن) تعتبر فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس).