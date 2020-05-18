الصحة الإيرانية: تسجيل 1760 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1760 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 122492 إصابة.



وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7057، فيما بلغ عدد المتعافين 95661 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 686935 فحصاً تشخيصياً، مضيفة أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند العلامة الحمراء.