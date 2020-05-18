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شؤون فلسطينية

الشورى الإيراني يُصادق على قرار إنشاء سفارة افتراضية بالقدس

الشورى الإيراني يُصادق على قرار إنشاء سفارة افتراضية بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الشورى الإيراني، على قرار، يلزم وزارة الخارجية وخلال ستة أشهر، أن تعمل على توفیر التمهيدات اللازمة لإنشاء قنصلية أو سفارة افتراضية لإيران في القدس، باعتبارها عاصمة فلسطين.

وصدق مجلس الشورى بالإجماع في جلسته صباح اليوم الاثنين، على هذا القرار المتضمن 14 مادة، وذلك في إطار مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، التي اعتبرتها إيران عدائية، وتشكل تهديداً للأمن والسلام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، يؤكد القرار على أن الجمهورية الإسلامية، مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية.

ويؤكد القرار على أن أي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح إسرائيل، يعتبر "الفساد في الأرض والمحاربة"، ويعاقب القانون علیه، وینزل أشد العقوبات بمرتكبيه.

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